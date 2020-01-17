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На Дону водитель ВАЗа получил травмы, врезавшись на большой скорости в отбойник

На Дону водитель ВАЗа получил травмы, врезавшись на большой скорости в отбойник
Мужчина пострадал в результате ДТП на трассе в Ростовской области. Происшествие случилось около 11 часов на автодороге М-4 «Дон» в Миллеровском районе.

По предварительным данным отдела пропаганды донского УИБДД, 56-летний водитель «ВАЗ-2110» не справился с управлением. Машину занесло, и она на большой скорости влетела в отбойник.

Автомобиль смяло настолько, что он стал похож на груду металла. К счастью, водитель не получил тяжёлых травм. Он повредил руку, и прибывшие на место спасатели передали его сотрудникам скорой помощи.

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