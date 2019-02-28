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Водитель иномарки врезался в отбойник в центре Ростова

Водитель иномарки врезался в отбойник в центре Ростова
В центре Ростове водитель иномарки на большой скорости врезался в отбойник. ДТП произошло в Ленинском районе за Ворошиловским мостом вечером 3 марта.

По словам очевидцев происшествия, мужчина, управлявший автомобилем, превысил скорость и не справился с управлением. Машину занесло и она врезалась в отбойник. Удар был такой силы, что у легковушки оказался полностью разбит капот.

В момент происшествия в салоне автомобиля находились четыре человека. По информации отдела пропаганды УГИБДД Ростовской области, в результате аварии никто не пострадал.

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