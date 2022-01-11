На Дону в ДТП с автобусом пострадали два человека

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области два человека пострадали в ДТП, виновником которого стал автобус. Авария случилась днем 13 января в Неклиновском районе на трассе Ростов - Таганрог.55-летний водитель автобуса «Мерседес Бенц» направлялся из Донецка в Ставрополь. В салоне транспортного средства находились 18 школьников. На одном из перекрестков шофер не выдержал безопасную дистанцию в потоке машин и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2107». В результате случившегося пострадали два пассажира «семерки» - 41-летний мужчина и 46-летняя женщина. 66-летний водитель отечественного авто остался цел. Дети - пассажиры автобуса не пострадали, их пересадили на другой рейс.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что виновник ДТП еще на месте. После составления протокола он продолжит движение.