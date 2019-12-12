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На Дону в цехе по переработке древесины случился пожар

На Дону в цехе по переработке древесины случился пожар
В Неклиновском районе Ростовской области произошёл пожар в цехе по переработке древесины.

ЧП случилось 13 декабря около 10 часов утра. Очаг возгорания находился в производственном помещении на улице Смирнова в селе Александрова Коса. На место происшествия прибыли восемь спасателей и две единицы техники.

По данным ГУ МЧС Ростовской области, огнём была охвачена площадь один квадратный метр. В результате происшествия никто не пострадал.
В настоящее время причина пожара устанавливается.

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