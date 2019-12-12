На Дону в цехе по переработке древесины случился пожар



В Неклиновском районе Ростовской области произошёл пожар в цехе по переработке древесины.



ЧП случилось 13 декабря около 10 часов утра. Очаг возгорания находился в производственном помещении на улице Смирнова в селе Александрова Коса. На место происшествия прибыли восемь спасателей и две единицы техники.



По данным ГУ МЧС Ростовской области, огнём была охвачена площадь один квадратный метр. В результате происшествия никто не пострадал.

В настоящее время причина пожара устанавливается.