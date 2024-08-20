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На Дону судят 19-летнего парня за расправу над незнакомцем

На Дону судят 19-летнего парня за расправу над незнакомцем
В Ростовской области перед судом предстанет 19-летний обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти потерпевшего по неосторожности.

По данным следствия, инцидент произошел в ноябре прошлого года в хуторе Ленина Аксайского района. Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с прохожим. Не желая разрешать спор словами, он начал избивать мужчину руками и ногами, пока тот не потерял сознание. От полученных ударов 47-летний мужчина скончался.

В настоящее время обвиняемый находится в СИЗО в ожидании приговора. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит от пяти лет колонии.
Фото: Ростов ру.
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