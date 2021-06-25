Буйки помогли: в Ростове местный житель едва не утонул в реке Дон

В реке Дон на Зеленом острове едва не утонул мужчина. ЧП случилось в районе дома № 75 на улице Левобережной днем 28 июня.Местный житель решил переплыть Дон, однако застрял посередине. Мужчина схватился за буйки, лишившись сил. Он стал кричать и звать на помощь. К счастью, его заметили люди. Очевидцы позвонили в Службу 112, затем передали информацию спасателям.Специалисты нашли обессиленного мужчину недалеко от базы отдыха. На катере они добрались до пловца и забрали его на борт.