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Буйки помогли: в Ростове местный житель едва не утонул в реке Дон

Буйки помогли: в Ростове местный житель едва не утонул в реке Дон
В реке Дон на Зеленом острове едва не утонул мужчина. ЧП случилось в районе дома № 75 на улице Левобережной днем 28 июня.

Местный житель решил переплыть Дон, однако застрял посередине. Мужчина схватился за буйки, лишившись сил. Он стал кричать и звать на помощь. К счастью, его заметили люди. Очевидцы позвонили в Службу 112, затем передали информацию спасателям.

Специалисты нашли обессиленного мужчину недалеко от базы отдыха. На катере они добрались до пловца и забрали его на борт.

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