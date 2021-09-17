На Дону осудили мужчину, ударившего знакомого ножом

В Матвеево-Курганском районе осудили мужчину, который ударил собутыльника ножом в спину. Сергей Иваниенко оказался на скамье подсудимых как обвиняемый по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».ЧП случилось 12 июня 2021 года. В тот день трое товарищей отмечали День России. Мужчины накрыли стол и запаслись спиртным. Когда алкоголь ударил в голову, двое из них поссорились и начали бороться на полу. Сергей, увидев, что происходит, решил вмешаться в конфликт. Он взял нож и несколько раз ударил товарища, который сидел сверху их приятеля.После этого злоумышленник сбежал с места происшествия. Раненого мужчину доставили в больницу, а Иваниенко вскоре задержали.Уголовное дело дошло до суда. За совершенное преступление Матвеево-Курганский районный суд приговорил Сергея к трем годам колонии общего режима.