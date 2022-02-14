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На Дону мужчина получил девять лет «строгача» за попытку изнасиловать 15-летнюю девочку

На Дону мужчина получил девять лет «строгача» за попытку изнасиловать 15-летнюю девочку

В Ростовской области на скамье подсудимых оказался 36-летний мужчина. Его признали виновным в попытке изнасиловать девочку-подростка. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

В июне прошлого года пьяный мужчина попытался изнасиловать знакомую 15-летнюю девочку. Они проводили время вместе в припаркованном авто. Руки мужчине развязали горячительные напитки - он стал приставать к школьнице. Однако ему ничего не удалось, так как девочка смогла дать отпор и выбраться из машины. Дома подросток рассказал обо всем родителям, которые сразу же обратились в полицию.

На злоумышленника завели уголовное дело по статье о покушении на изнасилование в отношении несовершеннолетней, соединенное с угрозой убийством. Суд приговорил мужчину к девяти годам колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.
Фото: bor-odin.livejournal.com
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