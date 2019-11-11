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На Дону мужчина подозревается в сексуальном насилии над 8-летней падчерицей

На Дону мужчина подозревается в сексуальном насилии над 8-летней падчерицей
В Ростовской области мужчину подозревают в сексуальном насилии над ребёнком. Сейчас негодяя задержали.

В ноябре 2019 года жительница Новочеркасска застала своего 37-летнего сожителя над совершением вопиющего преступления. Мужчина заставлял её 8-летнюю дочь удовлетворять его извращённые сексуальные потребности. Как оказалось, это не первый случай. Подонок уже насиловал девочку месяцем ранее. О произошедшем женщина заявила в полицию.

- В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Иные насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области полковник юстиции Галина Гагалаева. - Сейчас он задержан.

Следователь направил в суд ходатайство о заключении подозреваемого под стражу.

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