На Дону мужчина подозревается в сексуальном насилии над 8-летней падчерицей



В Ростовской области мужчину подозревают в сексуальном насилии над ребёнком. Сейчас негодяя задержали.



В ноябре 2019 года жительница Новочеркасска застала своего 37-летнего сожителя над совершением вопиющего преступления. Мужчина заставлял её 8-летнюю дочь удовлетворять его извращённые сексуальные потребности. Как оказалось, это не первый случай. Подонок уже насиловал девочку месяцем ранее. О произошедшем женщина заявила в полицию.



- В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Иные насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области полковник юстиции Галина Гагалаева. - Сейчас он задержан.



Следователь направил в суд ходатайство о заключении подозреваемого под стражу.