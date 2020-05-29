На Дону моторка врезалась в весельную лодку с детьми
В Ростовской области моторная лодка столкнулась с весельной, где были трое детей. ЧП произошло вечером 2 июня в Усть-Донецком районе.
Моторная лодка, которой управлял 50-летний мужчина, в акватории Дона, в районе станицы Раздорской, врезалась в весельную лодку. В последней находились трое несовершеннолетних.
- В результате столкновения 14-летний мальчик доставлен в медицинское учреждение, - рассказали в следственном управлении на транспорте СК РФ.
Место происшествия осмотрели следователи. По факту случившегося начата проверка, устанавливают все обстоятельства ЧП.