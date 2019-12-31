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На Дону молодой человек упал с 12-го этажа

На Дону молодой человек упал с 12-го этажа
Фото для иллюстрации: www.sq.com.ua:
В городе Волгодонске погиб 33-летний местный житель. Молодой человек упал с 12-го этажа.

Трагический случай произошёл вечером 8 января на улице Степной. По предварительным данным, волгодончанин оказался на балконе общей лестничной площадки 12-го этажа высотки.
- Свидетели вызвали сотрудников МЧС и полиции, они дежурили на месте, но предотвратить падение не удалось, - рассказал источник Rostov.ru.

В настоящее время во всех обстоятельствах гибели молодого человека разбираются следователи. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

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