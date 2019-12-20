В Ростовской области мужчина погиб, упав с девятого этажа



На Дону 31-летний мужчина разбился насмерть. Случай произошёл в Батайске около полудня 23 декабря.



Как сообщает battime, рабочие убирались на цокольном этаже одного из недостроенных зданий. Неожиданно они услышали звук удара и выбежали на улицу. На земле лежал труп мужчины. Как оказалось, он упал с девятого этажа.



Позже удалось выяснить личность погибшего. Им оказался 31-летний местный житель Константин. Он был четыре раза судим.



На месте работает следственно-оперативная группа. Специалисты разбираются в обстоятельствах трагедии.