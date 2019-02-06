В Ростовской области кадастрового инженера обвиняют в получении крупной взятки



В Ростовской области тюремный срок грозит кадастровому инженеру за получение взятки. Об этом сообщает Ростовская областная прокуратура.



По версии следствия, подозреваемый потребовал от местного жителя 200 тысяч рублей за незаконное проведение межевых, кадастровых работ, постановку на учет земельного участка для последующей его аренды.



- После получения 100 тысяч рублей, он был задержан сотрудниками полиции, - сообщили в областной прокуратуре.



Ход расследования уголовного дела находится на контроле. Если его вину докажут, злоумышленнику грозит до 10 лет тюремного заключения.