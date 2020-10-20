Ростовчанин избежал тюрьмы за причинение смерти во время конфликта на базе отдыха
В Ростовской области мужчине, по вине которого погиб отдыхающий на базе отдыха, вынесли приговор. Решение вынес Аксайский районный суд Ростовской области.
Трагедия произошла на базе отдыха в станице Ольгинской 21 апреля 2019 года. Арсен Г. поссорился с другим отдыхающим. Во время конфликта осужденный ударил 38-летнего мужчину. Пострадавший упал ударился головой и от полученных травм умер.
Сначала мужчину обвиняли по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», но в ходе следствия статью изменили на другую, менее тяжкую - «Причинение смерти по неосторожности».
Арсен был приговорен к одному году и шести месяцам ограничения свободы, сообщает DonDay.ru. Помощник прокурора пытался оспорить решение суда и добиться возбуждения дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», однако Ростовский областной суд оставил в силе решение первой инстанции.
Так осужденный за смерть человека мужчина избежал тюремного заключения. Приговор в виде ограничения свободы предполагает, что в течение полутора лет Арсена ждет ряд ограничений свободы, вместо полной изоляции от общества в качестве наказания за совершенное преступление.