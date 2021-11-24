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На Дону будут судить женщину, которая удерживала в подвале 14-летнюю сестру

На Дону будут судить женщину, которая удерживала в подвале 14-летнюю сестру

В Ростовской области перед судом предстанет 34-летняя женщина, насильно державшая в подвале свою 14-летнюю подопечную. Об этом 26 ноября сообщила прокуратура Ростовской области.

По версии следствия, проживающая в поселке Тарасовском женщина взяла под опеку несовершеннолетнюю сестру. Найти общий язык с подростком у обвиняемой не получалось, и они часто ссорились. Во время очередного конфликта опекунша заставила девочку спуститься в подвал, расположенный под одной из комнат их жилого дома. Женщина заперла дверь и не выпускала подростка длительное время. Когда обвиняемой не было дома, девочка все же смогла выбраться из подвала и сбежала. Она обратилась в полицию.

На женщину завели уголовное дело по двум статьям: «Незаконное лишение свободы» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Ей грозит до пяти лет лишения свободы.
Фото: bloknot-moldova.md
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