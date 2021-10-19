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На Дону женщина удерживала 14-летнюю сестру в подвале

На Дону женщина удерживала 14-летнюю сестру в подвале
В Тарасовском районе Ростовской области женщина удерживала в подвале 14-летнюю сестру. О вопиющем случае в хуторе Нижнемитякином стало известно 21 октября.

По версии следствия, 34-летняя местная жительница является опекуном младшей сестры. Незадолго до этого инцидента девочка-подросток сбежала из дома. Когда она вернулась, сестры начали ссориться. Вероятно, женщина-опекун испугалась, что школьница снова попытается сбежать, и заставила ту спуститься в подвал. Пока не известно, сколько там просидела девочка. Однако через некоторое время ей удалось выбраться из заточения и покинуть дом.

Вскоре на подростка обратили внимание полицейские, которым она и рассказала о случившемся. Как сообщили в прокуратуре Ростовской области, девочку отправили в Центр помощи детям. Сейчас проводится проверка причин, обстоятельств и условий случившегося.

В отношении ее старшей сестры возбудили уголовное дело по статье «Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего».

- По уголовному делу выполняются необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - добавили в СУ СКР по Ростовской области.

Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.
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