В Азове две недели разыскивают 46-летнего мужчину



Пропавшего без вести мужчину разыскивают в Азове. Александр Становой ушёл из дома 27 февраля в неизвестном направлении. С тех пор о нём нет никаких вестей.



Отчаявшись самостоятельно найти его, родственники обратились в полицию. Однако пока поиски ни к чему не привели.



Рост Александра примерно 175-180 сантиметров, телосложение среднее. У него карие глаза и светло-русые волосы.



В день пропажи он был одет в тёмную кожаную куртку, свитер со светлыми рукавами, серые брюки, серый головной убор. На ноги обуты туфли тёмного цвета.



Любую информацию о местонахождении Александра Станового просят сообщать по телефонам 8-863-427-14-20 или 02.