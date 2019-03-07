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В Азове две недели разыскивают 46-летнего мужчину

В Азове две недели разыскивают 46-летнего мужчину
Пропавшего без вести мужчину разыскивают в Азове. Александр Становой ушёл из дома 27 февраля в неизвестном направлении. С тех пор о нём нет никаких вестей.

Отчаявшись самостоятельно найти его, родственники обратились в полицию. Однако пока поиски ни к чему не привели.

Рост Александра примерно 175-180 сантиметров, телосложение среднее. У него карие глаза и светло-русые волосы.

В день пропажи он был одет в тёмную кожаную куртку, свитер со светлыми рукавами, серые брюки, серый головной убор. На ноги обуты туфли тёмного цвета.

Любую информацию о местонахождении Александра Станового просят сообщать по телефонам 8-863-427-14-20 или 02.

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