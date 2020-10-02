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На Дону 37-летний водитель «Форда» погиб, съехав в кювет

На Дону 37-летний водитель «Форда» погиб, съехав в кювет
В донском регионе произошла очередная смертельная авария. ДТП случилось утром 4 октября в Чертковском районе.

На въезде в поселок Чертково, в двух километрах от трассы М-4 «Дон», мужчина за рулем «Форда Фьюжн» потерял управление. Водитель съехал в кювет, после чего машина опрокинулась.

- В результате аварии 37-летний мужчина получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

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