На Дону 37-летний водитель «Форда» погиб, съехав в кювет
В донском регионе произошла очередная смертельная авария. ДТП случилось утром 4 октября в Чертковском районе.
На въезде в поселок Чертково, в двух километрах от трассы М-4 «Дон», мужчина за рулем «Форда Фьюжн» потерял управление. Водитель съехал в кювет, после чего машина опрокинулась.
- В результате аварии 37-летний мужчина получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.