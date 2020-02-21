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В Батайске 58-летний мужчина получил травмы в аварии с «Фордом»

В Батайске 58-летний мужчина получил травмы в аварии с «Фордом»
В Батайске 58-летний мужчина пострадал в аварии с «Фордом». ДТП случилось около шести часов вечера 22 февраля на улице Садовой, 30.

По предварительным данным, 54-летняя автомобилистка за рулем «Мазды 626» не уступила дорогу «Форду Фокусу» на перекрестке с улицей Пушкина и столкнулась с ним. После 58-летний водитель «Форда» съехал с дороги и врезался в забор дома.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель «Форда». Ему оказали разовую медицинскую помощь, – прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

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