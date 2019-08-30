Мужчину, подозреваемого в убийстве парня в перестрелке, разыскивают в Ростовской области



В Ростовской области по подозрению в убийстве разыскивают ранее судимого мужчину. Как сообщалось, потасовка произошла вечером 2 сентября в Белой Калитве.



В ходе разборок между двумя группировками был убит 25-летний Вячеслав А. В него из «обреза» выстрелил один из участников конфликта. По факту происшествия правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Вскоре личность подозреваемого удалось остановить. Им является 50-летний Сергей Ягольник. Недавно он, как и убитый Вячеслав, освободился из тюрьмы. Сообщается, что злоумышленник может быть вооружён.



Если вы знаете, где может находиться предполагаемый убийца, сообщите по телефонам: 8 (863) 836-92-20 или 8-999-471-02-59.