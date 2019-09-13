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На Дону задержали подозреваемого в убийстве 37-летнего мужчины

На Дону задержали подозреваемого в убийстве 37-летнего мужчины
В Ростовской области нашли подозреваемого в убийстве 37-летнего мужчины. Трагедия случилась 16 сентября в одном из частных домов в Новошахтинске.

По данным издания DonDay.ru, мужчина был найден с колото-резаными ранами. Прибывшие медики констатировали смерть и насильственный характер его гибели.

Как выяснилось, горожанин стал жертвой бытового конфликта. В день трагедии он повздорил со своим знакомым, а тот взял нож и ударил его им в грудь. Смерть наступила мгновенно.

Подозреваемый в убийстве в настоящее время задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Подозреваемый находится под стражей.

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