На Дону задержали подозреваемого в убийстве 37-летнего мужчины



В Ростовской области нашли подозреваемого в убийстве 37-летнего мужчины. Трагедия случилась 16 сентября в одном из частных домов в Новошахтинске.



По данным издания DonDay.ru, мужчина был найден с колото-резаными ранами. Прибывшие медики констатировали смерть и насильственный характер его гибели.



Как выяснилось, горожанин стал жертвой бытового конфликта. В день трагедии он повздорил со своим знакомым, а тот взял нож и ударил его им в грудь. Смерть наступила мгновенно.



Подозреваемый в убийстве в настоящее время задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».



Подозреваемый находится под стражей.