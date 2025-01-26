Мужчина избил молотком отца-инвалида в хуторе под Ростовом
В Мясниковском районе мужчину подозревают в избиении пожилого отца-инвалида. Происшествие случилось 19 января в хуторе Калинине. Об этом пишет DonDay.
По информации издания, конфликт между родственниками вспыхнул из-за денег. Сын попросил у папы средства на личные расходы. Пенсионер отказал в просьбе. Из-за этого мужчина затаил обиду. Вооружившись молотком, он избил отца и забрал наличные.
Спустя несколько дней подозреваемого задержали. Ему грозит уголовная ответственность.