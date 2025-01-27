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Первый замгубернатора Ростовской области Александр Скрябин ушел в отставку

Первый замгубернатора Ростовской области Александр Скрябин ушел в отставку
Первый заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин ушел в отставку. Врио главы региона Юрий Слюсарь подписал указ о снятии его с должности.

Александр Скрябин — уроженец Ростова-на-Дону. Свою карьеру он начинал с работы слесарем-ремонтником водоканала. За несколько лет дорос до руководящих должностей на ресурсоснабжающем предприятии.

В 2017 году его назначили первым заместителем главы администрации Ростова. В 2020-м он занял пост замгубернатора Ростовской области. Спустя еще три года его повысили до первого заместителя главы региона.

Отставка Александра Скрябина связана с переходом на новое рабочее место.
Фото: Правительство Ростовской области
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