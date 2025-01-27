Первый замгубернатора Ростовской области Александр Скрябин ушел в отставку

Фото: Правительство Ростовской области

Первый заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин ушел в отставку. Врио главы региона Юрий Слюсарь подписал указ о снятии его с должности.Александр Скрябин — уроженец Ростова-на-Дону. Свою карьеру он начинал с работы слесарем-ремонтником водоканала. За несколько лет дорос до руководящих должностей на ресурсоснабжающем предприятии.В 2017 году его назначили первым заместителем главы администрации Ростова. В 2020-м он занял пост замгубернатора Ростовской области. Спустя еще три года его повысили до первого заместителя главы региона.Отставка Александра Скрябина связана с переходом на новое рабочее место.