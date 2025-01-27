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В Ростовской области в пожаре погибли мать и сын

В Ростовской области в пожаре погибли мать и сын

В Ростовской области в результате пожара погибли два человека, сообщили в ГУ МЧС региона.

Трагедия произошла 25 января в поселке Зимовники. Соседи заметили густой дым и огонь, исходящие от одного из частных домов в Набережном переулке. По приезде пожарных огонь уже охватил все строение.

На место происшествия выехали семь спасателей на двух спецмашинах. Они оперативно ликвидировали возгорание, охватившее площадь 64 квадратных метра.

К сожалению, в сгоревшем жилище были найдены тела погибших. Это оказались хозяева дома: 84-летняя женщина и её 60-летний сын.

Согласно данным ГУ МЧС Ростовской области, в настоящее время проводится расследование причин возникновения огня. По предварительной информации, пожар начался на кухне.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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