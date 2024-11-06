Мозги наружу: в Ростовской области произошло жуткое ДТП с грузовиком

Фото: DonDay

Под Таганрогом произошло жуткое ДТП с погибшим. Авария случилась 6 ноября на трассе, которая ведет в сторону Мариуполя.Автомобиль «Лада Гранта» лоб в лоб столкнулся с грузовиком «Ситрак» под хутором Русский Колодец. От удара фура выехала в кювет, а легковушка буквально сложилась «гармошкой».По информации издания DonDay, водитель отечественной машины получил травмы, несовместимые с жизнью. Предварительно, ему размозжило череп.Официальных комментариев о произошедшем ДТП пока нет. Подробности аварии устанавливаются.