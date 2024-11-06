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В Ростовской области в Таганроге сбили мотоциклиста

В Ростовской области в Таганроге сбили мотоциклиста

В Таганроге на Николаевском шоссе произошла авария с участием мотоциклиста. Очевидцы поделились видео с места ДТП в социальных сетях.

Авария произошла вечером 6 ноября на Николаевском шоссе на выезде из приморского города. Свидетели сообщают, что жертв нет. Однако, по меньшей мере, один человек пострадал. На видео с места происшествия видно, что мотоциклиста грузят в машину скорой медицинской помощи.

В настоящее время устанавливаются все детали произошедшего.

В результате происшествия на Николаевском шоссе возникла огромная пробка в обоих направлениях. Согласно данным «Яндекс. Карт» на 17:55, затор длиной более 11 километров тянется от Северо-Западного шоссе до улицы Седова. Движение на въезде в город и в центре практически парализовано, автомобили движутся со скоростью не более пяти километров в час.
Фото: соцесети
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