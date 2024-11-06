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В отношении дебошира, разгромившего легковушку в Ростовской области, возбуждено уголовное дело

В отношении дебошира, разгромившего легковушку в Ростовской области, возбуждено уголовное дело
В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который разгромил автомобиль своей возлюбленной, используя мини-лопату. Информацию предоставили в региональном управлении МВД.

Инцидент произошёл 30 октября в посёлке Верхнетемерницком. Мужчина пришёл поздно ночью к своей девушке на улицу Венеры, но их разговор не увенчался миром. Разъяренный 37-летний житель вышел на улицу и, не сдержав эмоций, разбил заднее стекло и повредил двери автомобиля своей бывшей.

Потерпевшая обратилась в полицию с заявлением о порче имущества. Мужчину задержали.

Как уточнили в ведомстве. В отношении дебошира возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Кроме того, мужчину обязали возместить ущерб в размере 250 тысяч рублей.
Фото: соцсети
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