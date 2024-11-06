Жители ЖК «Екатерининский» в Ростове не могут покинуть свои дома

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В Ростове на Западном люди не могут уехать утром на работу. В районе ЖК «Екатерининский» больше 40 человек стоят в очереди на автобус.По сообщениям местных жителей, ростовчане каждое утро выстраиваются в очередь, чтобы успеть добраться до работы или учёбы. Из-за этого людям приходится выходить из дома на полчаса раньше обычного.Эта проблема, по всей видимости, существует с сентября 2023 года. Один из горожан выразил недовольство отсутствием транспорта и попросил увеличить количество автобусов на линии в вечернее время.В ответ на это обращение сотрудник ведомства заявил, что перевозчику было направлено требование о немедленном устранении нарушений и обслуживании маршрута в соответствии с условиями контракта. В ближайшее время выпуск транспорта на этом маршруте должен был быть увеличен.Однако, похоже, что спустя год проблема снова возникла.