Движение в центре Ростова парализовано из-за обрыва проводов

Фото: Яндекс Карты

В Ростове-на-Дону на Большой Садовой образовалась огромная пробка. По данным «Яндекс.Карт», затор растянулся от Театрального до Кировского проспекта.Движение в центре парализовано. Сотни ростовчан стоят в огромной пробке из-за обрыва проводов на электросети. Машины практически не двигаются, максимальная скорость – не более пяти километров в час.На месте обрыва проводов уже работают специалисты. Чтобы избежать дорожной ловушки, водителей просят заранее искать объездные маршруты.