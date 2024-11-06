Движение в центре Ростова парализовано из-за обрыва проводов
В Ростове-на-Дону на Большой Садовой образовалась огромная пробка. По данным «Яндекс.Карт», затор растянулся от Театрального до Кировского проспекта.
Движение в центре парализовано. Сотни ростовчан стоят в огромной пробке из-за обрыва проводов на электросети. Машины практически не двигаются, максимальная скорость – не более пяти километров в час.
На месте обрыва проводов уже работают специалисты. Чтобы избежать дорожной ловушки, водителей просят заранее искать объездные маршруты.