В Ростове на безопасность 12 образовательных учреждений направлено 165 миллионов рублей

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В Ростове на охрану 12 учебных заведений выделили около 165 миллионов рублей. За эту сумму исполнительная организация должна будет охранять детей в течение всего 2025 года.Согласно информации, размещенной на сайте государственных закупок, заказчиками выступают следующие образовательные учреждения: гимназия № 76, лицей № 51, школы № 80, № 10 и № 6, а также детские сады № 131, № 5, № 22, № 181, № 106, № 130 и № 24.Важно отметить, что эти тендеры были опубликованы только в ноябре. Задача исполнителя — обеспечить безопасность территорий. При этом охранники не должны применять оружие. Заказчики допускают использование только специальных средств, таких как резиновые дубинки, электрошокеры, аэрозольные распылители и т. д.Финансирование осуществляется из бюджета донской столицы.Напомним, что в конце октября около 11 учебных заведений отозвали свои заявки на поиск охранных услуг. Все тендеры были отозваны практически одновременно. Среди отозвавших заявки — детские сады № 86, № 4, № 29, № 7, № 220, школы № 112, № 37, № 75, № 93 и лицей № 103.