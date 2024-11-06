На ремонт дорог в Ростове требуется порядка 3 млрд рублей ежегодно

Фото: Администрация Ростова.

В администрации Ростова 6 ноября прошло расширенное планерное совещание. Участие приняли глава администрации Алексей Логвиненко, прокурор города Олег Фрикеля, председатель городской Думы – глава города Зинаида Неярохина, заместители и руководители структурных подразделений.Одной из важных тем совещания стали результаты ремонтных работ на ростовских дорогах. Ранее в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» городу выделялось 550 млн, это позволяло обеспечить нормативное состояние лишь 48% дорог. Однако стоит задача выйти на показатель 75%.- Мы вышли с инициативой об увеличении финансирования, и благодаря поддержке Правительства РО на ремонт дорог Ростова в этом году было выделено 1,6 млрд. Это позволило нам довести количество дорог, соответствующих нормативному техническому состоянию, до 52%, - отметил Алексей Логвиненко. - Программа выполнена в полном объеме: дорожные службы доказали, что такой масштаб работ городу под силу. Отремонтированы 47 дорожных объектов площадью почти 700 тыс. кв. м, включая тротуары. Все объекты сданы в срок, некоторые даже с опережением. Благодарю дорожные службы за работу и ростовчан, которые показали, что готовы претерпеть некоторые неудобства, чтобы в итоге в городе были новые качественные дороги.Сэкономленные средства позволили добавить еще 9 участков дорог в программу. В их числе – переулки Университетский, Ставропольский, улицы 37-я Линия, Ректорская и Филимоновская, которые планируется отремонтировать до конца текущего года. Из местного бюджета выделено 319 миллионов рублей, что даст возможность отремонтировать еще 22 объекта общей протяженностью 10 километров. Контракты на выполнение этих работ уже заключены.В результате Ростов сможет получить новые дороги длиной 62,2 километра, которые будут находиться на гарантийном обслуживании подрядчиков от 4 до 6 лет.На 2025 год по нацпроекту городу выделяют всего лишь 170 млн рублей, что недостаточно для выхода на показатель 75%.- Чтобы достичь нормативных 75% к 2035 году, по предварительным расчетам, ежегодно необходимо ремонтировать дороги на сумму не менее 3 млрд рублей. Город готов к выполнению таких объемов работ. Поручил департаменту автодорог проработать вопрос о выделении финансирования на 2025 год с Министерством транспорта Ростовской области, - заключил глава администрации Ростова.