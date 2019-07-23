В Украине задержали танкер порта Таганрог



В порту Измаил Одесской области задержали танкер Таганрогского порта. Решение о задержании российского судна приняли Служба безопасности и прокуратура Украины.



В органах причину задержки объяснили якобы участием танкера Nika Spirit, носившего ранее название NEYMA, в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года.



На судне были проведены обыски и изъяты документы. Сотрудники СБУ также опросили экипаж корабля, после чего российских моряков отпустили домой. По словам Уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой экипаж в настоящее время направляется домой.

- Моряки сейчас направляются в Молдавию на автобусе, откуда вылетят в Москву, - рассказала Москалькова агентству РИА.



Танкер приписки таганрогского порта остаётся в порту Измаил, где он был задержан.