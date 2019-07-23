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В Украине задержали танкер порта Таганрог

В Украине задержали танкер порта Таганрог
В порту Измаил Одесской области задержали танкер Таганрогского порта. Решение о задержании российского судна приняли Служба безопасности и прокуратура Украины.

В органах причину задержки объяснили якобы участием танкера Nika Spirit, носившего ранее название NEYMA, в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года.

На судне были проведены обыски и изъяты документы. Сотрудники СБУ также опросили экипаж корабля, после чего российских моряков отпустили домой. По словам Уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой экипаж в настоящее время направляется домой.
- Моряки сейчас направляются в Молдавию на автобусе, откуда вылетят в Москву, - рассказала Москалькова агентству РИА.

Танкер приписки таганрогского порта остаётся в порту Измаил, где он был задержан.

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