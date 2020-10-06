Момент ДТП с перевернувшимся внедорожником в Ростове попал на видео

В Ростове-на-Дону на улице Менжинского произошло ДТП с «перевёртышем». Авария случилась днём 7 октября. Очевидцы засняли момент столкновения иномарки с джипом.Как стало известно, водитель «Митсубиси» хотел совершить обгон с выездом на встречную полосу. Но мужчина не рассчитал дистанцию и задел краем капота двигающийся навстречу внедорожник «Хавал», который объезжал грузовик.Из-за большой скорости водитель иномарки вылетел на обочину и перевернулся. Зрелищная авария попала на камеры видеорегистратора одной из машин, после чего владелец опубликовал видео в соцсетях.В результате ДТП никто не пострадал. Однако дорогостоящие машины получили серьёзные повреждения, особенно «Митсубиси». Правоохранителям ещё предстоит определить виновника аварии.