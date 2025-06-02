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Момент аварии под Ростовом с пострадавшим ребенком записал видеорегистратор

Момент аварии под Ростовом с пострадавшим ребенком записал видеорегистратор
Момент ДТП под Ростовом, в котором пострадал 7-летний ребенок, попал на камеру видеорегистратора. Видео публикует Donday.ru.

Авария случилась 1 июня в станице Ольгинской, Аксайского района. В тот день 22-летняя водитель «Ниссана Кашкай» двигалась в сторону Ростова. В какой-то момент она решила развернуться в неположенном месте. На кадрах видно, что «Ниссан Кашкай» пересекает две сплошные линии, далее выезжает на полосу встречного движения и врезается в «Джили Атлас». От сильного удара машины разворачиваются друг от друга и получают механические повреждения.

В автомобиле «Джили Атлас» ехала семья с 7-летним мальчиком. С травмами его доставили в медучреждение. Также ушибы получили и другие пассажиры кроссовера, но от медпомощи они отказались.
Фото: DonDay
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