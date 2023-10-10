В Шахтах бездомный погиб под колесами «Джили Атлас»
В Шахтах Ростовской области водитель «Джили Атлас» сбил насмерть бездомного. Авария произошла 9 октября на улице Карла Маркса.
По предварительным данным, 37-летний водитель «Джили Атлас» ехал возле дома № 76. В этот момент проезжую часть в неустановленном месте решил проскочить 51-летний мужчина. Автомобилист не успел среагировать и на большой скорости сбил пешехода.
В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате ДТП пешеход погиб на месте от полученных травм.