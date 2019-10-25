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Масштабный ландшафтный пожар в районе Аксайского моста потушили спустя 5 часов

Масштабный ландшафтный пожар в районе Аксайского моста потушили спустя 5 часов
В районе Аксайского моста в Ростовской области спасатели ликвидировали масштабное возгорание камыша. Сухая растительность горела на протяжении более пяти часов 28 октября.

Пожар начался в 13 часов. Пламя распространилось на один километр по фронту и двигалось на юг. В результате огонь уничтожил 5 гектаров камыша.

- Первый участок был ликвидирован около 17 часов. На тушение двух других – 100 и 600 метров по фронту – ушел еще один час. Полностью пожар был ликвидирован в 18.22, - прокомментировали в ГУ МЧС России по Ростовской области.

Тушение производилось силами бригады в составе 53 пожарных и 17 единиц техники, из них 38 сотрудников и 11 машин - от МЧС.

Близлежащие населенные пункты от огня не пострадали.

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