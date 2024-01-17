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Электробус столкнулся с легковушкой в Ростове

Электробус столкнулся с легковушкой в Ростове
В центре Ростова-на-Дону электробус столкнулся с легковым автомобилем. Происшествие случилось 16 декабря.

Около Комсомольской площади общественный транспорт, курсировавший по маршруту № 58 (Сельмаш - Центральный рынок), попал в ДТП с автомобилем марки «Дэу Матиз». Транспортные средства получили механические повреждения.

Как сообщает УГИБДД по Ростовской области, в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.

Напомним, что с 16 января в донской столице запустили два новых электробусных маршрута - № 58 и № 88.
Фото: Правительство Ростовской области
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