Избитый матерью ребёнок в Ростове госпитализирован с тяжёлыми травмами головы
Появились подробности избиения матерью маленького ребёнка в Ростове-на-Дону. Информацию об ужасающем случае Rostov.ru сообщил собственный источник.
Инцидент произошёл в ночь на 7 мая. В квартире на улице Малиновского находились 23-летняя Виктория З. и её полуторагодовалый сын Макар. Девушка, будучи пьяной, разозлилась на ребёнка и буквально озверела. Она как минимум два раза ударила его руками по голове, затем, схватив детскую бутылочку, пару раз ударила ею кроху. Потом Виктория стала избивать его по телу руками и ногами.
Когда она, наконец, остановилась, то увидела,что Макару плохо. Тогда нерадивая мамаша вызвала «скорую». Ребёнка госпитализировали в тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали у него перелом теменной кости, ушибы головного мозга, нескольких областей головы, а также мягких тканей плеча, многочисленные гематомы на туловище, руках и ногах.
Известно, что Виктория З. не замужем, не работает.
- В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщил помощник прокурора Советского района Ростова-на-Дону Денис Корсун. - Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Задержанной, в случае, если её вину докажут, грозит до десяти лет лишения свободы.