Из-за детской шалости в Шахтах произошел крупный пожар
В городе Шахты, расположенном в Ростовской области, 25 марта крупный пожар вспыхнул на открытой территории. Причиной ландшафтного пожара послужила неосмотрительность детей.
На улице Искры группа из трех несовершеннолетних, играя с огнем, вызвала воспламенение сухой растительности. Огонь стремительно распространился, и из-за сильного ветра ситуация вышла из-под контроля. Испуганные ребята убежали, очевидцами же стали местные жители, которые и оповестили пожарных. К моменту прибытия спасательных служб площадь возгорания достигла 300 квадратных метров.
В тушении пожара участвовали четверо пожарных и одна единица спецтехники.