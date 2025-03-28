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Из-за детской шалости в Шахтах произошел крупный пожар

Из-за детской шалости в Шахтах произошел крупный пожар

В городе Шахты, расположенном в Ростовской области, 25 марта крупный пожар вспыхнул на открытой территории. Причиной ландшафтного пожара послужила неосмотрительность детей.

На улице Искры группа из трех несовершеннолетних, играя с огнем, вызвала воспламенение сухой растительности. Огонь стремительно распространился, и из-за сильного ветра ситуация вышла из-под контроля. Испуганные ребята убежали, очевидцами же стали местные жители, которые и оповестили пожарных. К моменту прибытия спасательных служб площадь возгорания достигла 300 квадратных метров.

В тушении пожара участвовали четверо пожарных и одна единица спецтехники.
Фото: ГУ МЧС Ростовской области
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