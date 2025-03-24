В Ростовской области потушили пожар на площади 300 квадратных метров

Фото: ГКУ РО"РО ПСС"

В Чертковском районе Ростовской области было успешно устранено крупное возгорание на открытой территории. Информацию об этом предоставили представители пресс-службы регионального управления МЧС.Днем 23 марта, в 15:18, на западной окраине села Алексеево-Лазовское зафиксировано начало пожара сухой травы и кустарников. Согласно данным оперативных служб, площадь распространения огня достигла 300 квадратных метров.Для борьбы с огнем на место происшествия была направлена команда из четырех пожарных и одна единица специальной техники. Полная ликвидация значительного ландшафтного пожара была завершена к 16:00.