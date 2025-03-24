Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области потушили пожар на площади 300 квадратных метров

В Ростовской области потушили пожар на площади 300 квадратных метров

В Чертковском районе Ростовской области было успешно устранено крупное возгорание на открытой территории. Информацию об этом предоставили представители пресс-службы регионального управления МЧС.

Днем 23 марта, в 15:18, на западной окраине села Алексеево-Лазовское зафиксировано начало пожара сухой травы и кустарников. Согласно данным оперативных служб, площадь распространения огня достигла 300 квадратных метров.

Для борьбы с огнем на место происшествия была направлена команда из четырех пожарных и одна единица специальной техники. Полная ликвидация значительного ландшафтного пожара была завершена к 16:00.

Фото: ГКУ РО"РО ПСС"
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.