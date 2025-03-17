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Крупный пожар вспыхнул в кафе в Сальске

Крупный пожар вспыхнул в кафе в Сальске

В городе Сальске, расположенном в Ростовской области, в кафе вспыхнул пожар. Сообщение о возгорании в пиццерии, находящейся по адресу: улица Московская, 22, было зарегистрировано в службах быстрого реагирования в 15:21.

Первоначальный источник огня был обнаружен в кухонной зоне заведения. Персонал кафе быстро покинул здание и вызвал пожарных. К моменту прибытия спасательных служб пламя распространилось на 30 квадратных метрах.

На место происшествия прибыли десять пожарных на двух автоцистернах. Потушить пожар удалось к 15:28.

По данным Главного управления МЧС по Ростовской области, в результате инцидента никто не пострадал.

Предварительной причиной пожара считают неисправную работу фритюрницы.
Фото: ГУ МЧС РО
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