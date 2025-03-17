Крупный пожар вспыхнул в кафе в Сальске

Фото: ГУ МЧС РО

В городе Сальске, расположенном в Ростовской области, в кафе вспыхнул пожар. Сообщение о возгорании в пиццерии, находящейся по адресу: улица Московская, 22, было зарегистрировано в службах быстрого реагирования в 15:21.Первоначальный источник огня был обнаружен в кухонной зоне заведения. Персонал кафе быстро покинул здание и вызвал пожарных. К моменту прибытия спасательных служб пламя распространилось на 30 квадратных метрах.На место происшествия прибыли десять пожарных на двух автоцистернах. Потушить пожар удалось к 15:28.По данным Главного управления МЧС по Ростовской области, в результате инцидента никто не пострадал.Предварительной причиной пожара считают неисправную работу фритюрницы.