В городе Шахты дотла сгорел магазин автозапчастей

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В Ростовской области произошел крупный пожар в магазине автозапчастей. ЧП случилось в городе Шахты около полудня 6 октября.Горожане увидели черный столб дыма со стороны перекрестка на улице Маяковского и переулка Тюменского. Люди тут же вызвали спасателей. На место направили 26 человек на шести спецмашинах.Оказалось, что горит хозпостройка по адресу: улица Маяковского, 37. Пламя охватило все здание. По информации ГУ МЧС по Ростовской области, площадь ЧП составила около 120 квадратных метров.Полностью потушить огонь удалось через два часа. К счастью, во время пожара никто не пострадал.