Экс-чиновника из Аксайского района заподозрили в «нечистой игре» при строительстве Платова



В отношении бывшего председателя комитета по имущественным и земельным отношениям администрации Аксайского района возбудили уголовное дело. Сергея Дзюбу подозревают в махинациях при строительстве дорожной развязки Платова, сообщает DonDay.ru. Дело в отношении чиновника завели по статье «Превышение должностных полномочий».



Дзюба, зная, что вот-вот начнётся возведение аэропорта, стал продавать земельные участки на территории его строительства. Физические лица приобрели их по очень низкой цене. Когда началось непосредственное строительство, подрядчики стали выкупать участки за бешеные деньги. Цены взлетели более чем на 50 миллионов рублей.



По подозрению в денежных махинациях Дзюбу поместили под подписку о невыезде.



Напомним, строительство Платова обошлось в 37 миллиардов рублей. Несмотря на огромные суммы, авиагавань так и не стала аэропортом высокого класса. Мощность хаба используется только на четверть, и пассажиры часто сталкиваются с различными проблемами. Им приходится ехать 45 километров от Ростова. Между городом и аэропортом курсирует автобус, цены на такси являются поистине заоблачными.