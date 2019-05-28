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В Новочеркасске двое забрались в ларёк и украли жареную курицу

В Новочеркасске двое забрались в ларёк и украли жареную курицу
В Новочеркасске два человека ограбили ларёк с курами-гриль. Кража произошла в ночь на 29 мая на улице Чехова.

Молодые люди сломали металлические ставни и пробрались внутрь. Каждый взял по одной жареной птице, затем они прикарманили пять тысяч рублей, потом ушли. Как сообщает DonDay Новочеркасск, магазинчик подключен к пульту охраны. Почему-то сигнализация не сработала, и о происшествии продавец узнал только утром.

О произошедшем сообщили правоохранителям. Те с помощью записи с камер видеонаблюдения быстро установили личности подозреваемых. Ими оказались местные жители.

Они признались, что не рассчитывали найти в магазинчике деньги, их основной целью была еда.

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