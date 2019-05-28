В Новочеркасске двое забрались в ларёк и украли жареную курицу



В Новочеркасске два человека ограбили ларёк с курами-гриль. Кража произошла в ночь на 29 мая на улице Чехова.



Молодые люди сломали металлические ставни и пробрались внутрь. Каждый взял по одной жареной птице, затем они прикарманили пять тысяч рублей, потом ушли. Как сообщает DonDay Новочеркасск, магазинчик подключен к пульту охраны. Почему-то сигнализация не сработала, и о происшествии продавец узнал только утром.



О произошедшем сообщили правоохранителям. Те с помощью записи с камер видеонаблюдения быстро установили личности подозреваемых. Ими оказались местные жители.



Они признались, что не рассчитывали найти в магазинчике деньги, их основной целью была еда.