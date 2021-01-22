Две девочки едва не провалились под лед в Ростове

Две несовершеннолетние девочки едва не провалились под лед в Ростове-на-Дону. Подростки решили прогуляться по реке Дон 24 января в плюсовую температуру.Столбики термометров в этот день показывали +4 градуса. Лед стал рыхлым. Очевидцы, заметив две детские фигуры, шагающие вдоль по водоему к фарватеру «Дон», тут же вызвали спасателей.DonDay.ru со ссылкой на управление ГО и ЧС пишет, что девочек попросили вернуться на берег с помощью громкоговорителей. Когда на место прибыла поисково-спасательная группа № 13, школьниц на водоеме уже не было.