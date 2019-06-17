Два ребёнка на самодельной лодке застряли посреди Таганрогского залива



В Ростовской области два ребёнка не смогли справиться с течением в заливе. Ребята отправились в плаванье 19 июня в селе Новолакедемоновка Неклиновского района.



Захотев приключений, 10-летний и 14-летний мальчики вытащили на воду самодельное плавсредство. Вместо вёсел они взяли палки и отчалили от берега. Через какое-то время они уронили свои «приспособления», и те унесло течением. Тогда ребята поняли, что не смогут самостоятельно вернуться на сушу.



К счастью, они взяли с собой мобильные телефоны. Один из мальчиков позвонил своей однокласснице и рассказал о происшествии. Девочка, в свою очередь, передала его слова бабушка. Женщина тут же вызвала службу спасения. Оперативный дежурный сам позвонил мальчикам, дал несколько советов о том, как стоит себя вести в такой ситуации, и беседовал с ними до прибытия спасателей.



Рядом с импровизированной лодкой проходило рыболовецкое судно. С его помощью потерпевших доставили ближе к берегу. Но они все равно оставались на отдалении в несколько сотен метров, так как судно могло сесть на мель.



- Спасатели Таганрогского поисково-спасательного подразделения приняли решение идти за детьми вброд, - сообщила специалист по связям с общественностью поисково-спасательной службы во внутренних водах Анастасия Калдурова. - Добравшись до дрейфующей лодки, они доставили ребят на берег.



Затем их отвезли домой и передали родителям.

