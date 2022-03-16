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ДТП с «перевертышем» случилось на трассе под Батайском

ДТП с «перевертышем» случилось на трассе под Батайском

Под Батайском на трассе перевернулся «Хендай Солярис». Авария случилась вечером 17 марта.

Ростовскую область в тот вечер накрыл сильный снегопад. Для автовладельцев, которые уже «переобулись» в летнюю резину, такая смена погоды стала неожиданностью. Обновленные колеса послужили причиной нескольких аварий.

Водитель «Хендай Солярис» ехал на зимней резине со скоростью около 90 километров в час. По дороге автомобиль попал в выбоину, из-за чего его буквально перевернуло на крышу.

К счастью, сам водитель не пострадал, поскольку был пристегнут ремнем безопасности. А вот иномарку серьезно покорежило. Удастся ли ее восстановить, пока непонятно.
Фото: скрин с видео из соцсетей
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