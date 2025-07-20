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На участке трассы в Ростовской области в обе стороны растянулась гигантская пробка

На участке трассы в Ростовской области в обе стороны растянулась гигантская пробка

На большом участке шоссе в Ростовской области в обе стороны движения скопилась масштабная пробка. Информация об этом появилась в онлайн-сервисе "Яндекс.Карты".

Автомобилистам рекомендуется по возможности воспользоваться другими путями объезда для преодоления возникшего затруднения на дороге.

По данным портала, серьезные затруднения в движении наблюдаются на трассе "Ростов-на-Дону – Волгодонск" в районе станицы Багаевской. Начало затора отмечено недалеко от поворота к поселку Ясный, а конец – в окрестностях поселка Усьман. Общая протяженность пробки в обоих направлениях составляет более десяти километров.
Фото: Яндекс. Карты
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