Мама ростовчанина Дмитрия Диброва умерла накануне юбилея сына



Ростовчанин Дмитрий Дибров празднует юбилей. Телеведущий 14 ноября отмечает 60-й день рождения. Увы, праздник омрачился трагическим событием. За три дня до юбилея у Дмитрия умерла мама Татьяна Валентиновка. Мужчина вместе с супругой и детьми прилетел в родной Ростов-на-Дону на похороны. Он не рассказывает много о грустном событии и не говорит, при каких обстоятельствах лишился матери.



- Представляете, какая странная жизнь. Она не дождалась юбилея сына буквально три дня, - рассказал Дмитрий Дибров изданию «Москва-Баку». - Конечно, хотелось погромче отметить юбилей, всё-таки 60 лет — это радостная дата, но, увы, вот так распорядилась судьба.



Шоумен добавил, что скромно отметит праздник. Он с женой Полиной Дибровой встретится с друзьями, тихо посидит в каком-нибудь заведении, отведает донских деликатесов. Затем пара собирается вернуться в Москву.



Жена Полина и сыновья уже поздравили Дмитрия с днём рождения. Полина написала тёплые пожелания, прикрепив к посту яркие фотографии. На них она и дети спрятались в больших подарочных коробках, держа в руках множество воздушных шаров. В социальной сети девушка опубликовала видео, на котором запечатлела, как вместе с супругом выбирает продукты на Центральном рынке в Ростове-на-Дону. Пара покупала томатный острый соус и мочёный арбуз. Стоит отметить, что все продавцы быстро узнали телеведущего.

