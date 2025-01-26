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Число пострадавших в ДТП с автобусом под Зверево выросло до 8

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Зверево выросло до 8
Появились новые подробности ДТП с автобусом шахтеров в Ростовской области. По информации регионального СУ СКР, в аварии под Зверево пострадали восемь человек.

Дорожное происшествие случилось 24 января около 22:00. Водитель ПАЗа вез рабочих на смену. Машина съехала с дороги на обочину, а затем опрокинулась. По предварительным данным, причиной ДТП могла стать плохая видимость из-за тумана.

После аварии следователями была организована процессуальная проверка по признакам преступления по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Фото: ГАИ РО
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